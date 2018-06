La Policia Local Torredembarra van veure a l'individu passejant per la zona Esportiva Municipal

Actualitzada 06/06/2018 a les 14:46

Un home, de 53 anys i veí d'Altafulla, va ser detingut el passat dilluns a Torredembarra per un delicte contra la seguretat vial comés l’any 2017. L'arrestat tenia una ordre judicial de recerca i detenció del Jutjat d’Instrucció número 5 de Tarragona.Els fets van succeir mentre els agents realitzaven el servei ordinari de vigilància a l’interior de la zona Esportiva Municipal on van detectar la presència de l’individu, conegut per altres d’intervencions anteriors per part dels agents.La Policia Local va realitzar les comprovacions pertinents i van poder detectar que tenia una ordre de recerca i detenció. Un cop realitzades les diligències pertinents, el detingut va passar a disposició del Jutjat de Guàrdia del Vendrell.