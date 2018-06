Una avaria en la turbobomba d'aigua obliga a aturar la reconnexió a la xarxa del grup II de la nuclear d'Ascó

El grup nuclear havia estat aturat des del passat diumenge, 27 de maig, per reparar un dels dos indicadors de flux neutrònic de rang estès

Nova parada no prevista del grup II de la central nuclear d'Ascó. Segons ha informat el gestor de la planta atòmica, ANAV, una avaria en la turbobomba d'aigua d'alimentació principal 'A' ha obligat a aturar la reconnexió de la central a la xarxa. La planta estava en el procés d'increment de potència quan s'ha detectat el mal funcionament de l'equip i ha estat necessari la seva aturada per corregir-ho. D'acord amb ANAV, els treballs de reparació ja estan en marxa i, un cop fetes les proves corresponents, la central es tornarà a sincronitzar a la xarxa. De fet, es dona la circumstància que l'incident s'ha produït quan la central s'estava reconnectant arran d'una altra parada, el passat diumenge 27 de maig, que va servir reparar un dels dos indicadors de flux neutrònic de rang estès. Com en aquella ocasió, ANAV ha assegurat que l'incident no ha tingut conseqüències per a les persones o el medi ambient.