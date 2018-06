Salou ultima els treballs per obrir al públic la Cala Morisca per Sant Joan

El municipi posarà l’espai a disposició de la ciutadania, donant continuïtat al camí de ronda

Obert a la ciutadania

Salou encara, aquests dies, la recta final de l’adequació de l’entorn natural de la Cala Morisca, on hi havia el conegut xalet de l’advocat Antoni Pedrol Rius. Segons fonts municipals, es treballa amb la previsió de poder obrir l’espai al públic a finals d’aquest mes de juny i, concretament, coincidint amb Sant Joan. El gruix de les obres –que han de permetre integrar els solars amb el camí de ronda– ja han estat executades i, ara, tan sols s’estan ultimant els darrers detalls de jardineria, adequació de la zona i mesures de seguretat.D’aquesta manera, la finca estarà oberta, definitivament, al públic després de més de 20 anys d’abandonament i negociacions per part de l’Ajuntament de Salou per poder comprar el xalet, que Pedrol Rius va deixar, a la seva mort, en herència a l’Ajuntament de Reus i al Col·legi d’Advocats de Madrid. Va ser a finals de 2016 que, finalment, el consistori salouenc va fer efectiva la seva compra, per 850.675 euros. A l’abril d’aquell mateix any ja s’havia iniciat el procés per a l’expropiació forçosa i, al juliol, es va signar un conveni a tres bandes, amb l’Ajuntament de Reus i el Col·legi d’Advocats de Madrid. Posteriorment, al maig de l’any passat, es va iniciar l’enderroc de la casa i la posterior restauració vegetal de la finca.Amb l’adequació d’aquests terrenys, l’Ajuntament de Salou pretén obrir l’espai a la ciutadania, tot donant continuïtat al camí de ronda i dotant-lo de valor mediambiental. En aquest sentit, part important dels treballs han consistit en la restauració vegetal. Així, durant l’estiu passat, i després d’enderrocar l’edifici, els esforços es van centrar en l’eliminació d’espècies invasores i exòtiques, arbres en mal estat i plantes tapissants. Posteriorment, es va procedir a renaturalitzar la finca amb espècies pròpies del litoral.A més, també s’ha treballat en l’accessibilitat del solar, instal·lant rampes que permeten transitar per tota la finca, amb més de 9.200 metres quadrats. Quant a la zona on hi havia el xalet, aquesta s’ha convertit en un mirador i s’han posat en valor alguns elements arquitectònics, com la garita.