S'enfronten a 4 anys de presó per apropiar-se de 38.000 euros d'una veïna amb demència

Dues dones van deixar arruïnada a la víctima, que va perdre la seva plaça privada en una residència del municipi

Actualitzada 05/06/2018 a les 15:03

Dues dones s’enfronten a una pena de quatre anys de presó per haver-se apropiat, presumptament, de fins a 38.100 d’una veïna amb demència. Segons la fiscalia, les processades van ser veïnes de l’anciana durant 30 anys en un immoble de Vila-seca (Tarragonès) i, atès que no tenia família, la víctima va dipositar la seva confiança en elles i les va incloure com a segona titular i autoritzada, respectivament, als seus dos comptes corrents. La víctima és nascuda el 1927. Després de deixar-la pràcticament arruïnada, l’àvia va perdre la seva plaça privada en una residència de Vila-seca perquè ja no la podia costejar i la van haver d’internar en un equipament públic.Segons l’escrit d’acusació de la fiscal, a 31 de desembre del 2012, un dels comptes corrents de la dona tenia un saldo de 40.000 euros provinents dels seus propis ingressos. L’altre compte també tenia una quantitat de diners que li pertanyien. Des del mes de març del 2011, la víctima presentava símptomes de deteriorament cognitiu lleu, per la qual cosa va ingressar a una residència de Vila-seca. Degut al seu estat de salut precari alternava la seva estada en places privades.El 26 de març de 2014 es va dictar sentència pel jutjat de primera instància número 7 de Tarragona que declarava la incapacitat total de la víctima degut a un deteriorament cognitiu sever, desorientació a l’espai i temps, memòria recent alterada greument i necessitat de caminador, per la qual cosa «li mancaven les aptituds necessàries per a realitzar qualsevol activitat de caràcter econòmic o administratiu». El 12 de maig del 2014, una fundació va acceptar el càrrec de tutora de la víctima.Per causes que es desconeixen, el febrer de 2012, la víctima havia venut el seu pis per un import de 70.000 euros i, l’endemà, va ingressar un xec per aquest import en un dels seus comptes corrents. Les acusades, «actuant de previ i comú acord, i amb la intenció d’obtenir un benefici econòmic», segons el ministeri públic, al setembre van realitzar un traspàs a un compte desconegut per import de 40.000 euros dels diners provinents de la venda del pis. L’1 de febrer de 2013, les acusades van realitzar un traspàs al compte anterior de 30.000 euros, existint, doncs, una diferència de 10.000 euros que va quedar incorporat al patrimoni de les dues.En total, les acusades, actuant amb idèntic ànim de lucre, i estant en possessió de la llibreta bancària, van realitzar nombrosos reintegraments per caixer i finestreta durant l’any 2012 per import de 27.200 euros; durant el 2013 de 9.750 euros, i durant el 2014 de 1.150 euros, 100 dels quals el 28 de maig de 2014, quan la fundació ja havia advertit que no tenien dret a disposar de cap quantitat.El 30 maig 2014 es va obrir un nou compte corrent amb la víctima com a titular i la fundació com a autoritzada, amb el saldo restant, que tot just ascendia a 604,75 euros. Com a conseqüència de la sostracció de gairebé la totalitat dels estalvis de la víctima, aquesta, que en un principi ocupava plaça privada en una residència de Vila-seca, va haver d’abandonar-la per no poder fer front al pagament de les quotes, i va passar a ocupar el 2 de desembre de 2014 una plaça pública en una residència de Roda de Berà.Els fets constitueixen un delicte continuat d’apropiació indeguda pels quals la fiscalia sol·licita per a cadascuna de les processades una pena de quatre anys de presó i el pagament d’una multa de 2.400 euros. Així mateix, el ministeri fiscal interessa que les acusades indemnitzin solidàriament a la víctima amb els 38.100 euros sostrets. El judici se celebrarà a l’Audiència de Tarragona en els pròxims mesos.