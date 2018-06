La Fundació Mútua Catalana col·labora en la digitalització de l'arxiu Tarradellas de Poblet

La documentaciò del president de la Generalitat de la transició està sota la tutela d'un patronat presidit per l'abat cistersenc

El fons de l’arxiu Tarradellas ubicat a Poblet es troba actualment en procés de digitalització i la Fundació Privada Mútua Catalana (FPMC) ha signat un conveni de col·laboració amb l’ordre de l’abadia per donar suport, amb 2.000 euros, a aquesta tasca.El conveni es va signar el passat mes de maig amb la presència de l’abat del monestir, Octavi Vilà, i de la directora de l’arxiu, Núria Gavarró.Josep Tarradellas i Joan (Cervelló, 1899 – Barcelona 1988), té un lloc preferent a la història recent de Catalunya. Elegit president de la Generalitat a l’exili (1954) va mantenir la institució en la seva residència de Clos-Mosny, a Saint Martin-le-Beau (França) fins al seu retorn, el 23 d’octubre de 1977, un cop restaurada amb la recuperació de la democràcia.Després de la mort del president i de la seva esposa, Antònia Macià (2001), l’arxiu del president ha quedat en propietat de la comunitat de Poblet, tal com establia el conveni de donació i és tutelat per un patronat presidit per l’abat.L’arxiu Montserrat Tarradellas i Macià està classificat d’acord amb els períodes més significatius de la vida del president i té 1.250 metres lineals de documentació. Conté99.034 cartes escrites o rebudes fins a l’any 1977 (arxiu polític i personal); 22.099 cartesdel període 1977-1980, i 22.377 cartes de 1980 a 1988.La biblioteca personal de Tarradellas consta d’11.032 llibres, reunits al llarg de tota la seva vida, dels quals 1.527 estan dedicats pels seus autors. Pel que fa a publicacions periòdiques, l’arxiu en conserva 6.035, amb 637 títols diferents: la primera, de l’any 1876. El fons gràfic consta de 33.844 fotografies: destacant les 1.182 de les Indústries de Guerra de la Generalitat de Catalunya.