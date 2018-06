L'Ajuntament del Morell exigeix als propietaris dels solars tenir-los nets abans del 15 de juny

En cas que algun individual no realitzi les tasques de neteja, el consistori dictarà una ordre d’execució que pot comportar despeses pel propietari

Actualitzada 05/06/2018 a les 12:02

L’Ajuntament del Morell ha engegat la campanya ‘Si tens un solar, que estigui net’, mitjançant la qual exigeix als propietaris dels solars dels municipis a que els netegin i els desbrossin abans del 15 de juny. El motiu és mantenir el Morell «net i lliure de riscos», ja que amb l’arribada de l’estiu s’ha de posar el focus en la prevenció d’incendis i la proliferació d’insectes i rosegadors.Prenent com a referència l’article 197 de la Llei d’Urbanisme, consolidada del 2012, el consistori municipal insta els morellencs i morellenques a què es facin càrrec de la correcta habilitació dels solars i patis de les seves propietats abans del pròxim 15 de juny. La data ha estat una tria de la regidoria d’Urbanisme per tal que la neteja hagi finalitzat abans de Sant Joan per «evitar problemes derivats de la utilització dels petards».En cas que algun individual no dugui a terme les tasques de neteja i desbrossament dins del termini establert, es procedirà a dictar una ordre d’execució que pot comportar despeses per al propietari. L’Ajuntament morellenc es mostra convençut que no caldrà arribar a aquest punt i confia en la coresponsabilitat de tots els propietaris i veïns.