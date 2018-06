Joan Masdéu donarà el tret de sortida al festival Altacústic d'Altafulla

Minova, Nyandú, Judit Neddermann i El Petit de Cal Eril repetiran una edició més damunt de l'escenari

Actualitzada 05/06/2018 a les 19:15

Joan Masdéu donarà el tret de sortida de la 5a edició del festival Altacústic d’Altafulla. Del 19 al 21 de juliol tretze grups i bandes de música independent portaran la seva música al municipi. Alguns dels grups com Minova, Judit Neddermann o El Petit de Cal Eril repeteixen un cop més al festival altafullenc.Joan Masdéu, qui actuarà per primer cop al festival, serà l’encarregat d'inaugurar l’Altacústic el proper 19 de juliol, a les 20h a la plaça de l’Església. El reusenc presentarà Innocents, el seu nou disc en solitari.El seguiran Olga Pes, Daniel Lumbreras, Clementina, Minova, el Petit de Cal Eril, Xarim Aresté, Judit Neddermann, Harrison Ford Fiesta, Nyandú, The Unfinished Sympathy, i dos grups més que queden per confirmar de la plataforma internacional Gigmit.Tots els concerts són gratuïts, amb la clara voluntat d’apropar la cultura i la música a la ciutadania en un marc incomparable com la Vila Closa. L’organització repeteix els escenaris de l’any passat com la plaça de l’Església, la plaça del Pou i l’Escenari de la Placeta.