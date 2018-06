El tenor Enea Scala i el baix Stefano Palatchi al Daurada Música Festival

La música clàssica i el jazz són els protagonistes del Festival que s’efectuarà al juliol a Vila-seca

Actualitzada 05/06/2018 a les 14:10

Grans artistes de renom internacional i local de la música clàssica i el jazz, actuaran a l’Auditori Josep Carreras de Vila-seca els pròxims 14, 20 i 28 de juliol al Daurada Música Festival 2018.De la mà del baríton tarragoní, Àngel Òdena, aquest festival pretén apropar al públic una lírica de qualitat artística, professional i atractiva per les comarques de proximitat, per aquest motiu ja s’estan organitzant busos des de Barcelona. Com a novetat d’enguany, el festival presenta el seu vessant més solidari: el 10% recaptat de les entrades anirà destinat a l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), a més amb el benefici final del cicle musical s’aportarà una bonificació extra a l’AECC.El festival comptarà amb quatre concerts, dos d’ells lírics i dos de jazz. Al final de cada recital els espectadors podran interactuar amb els artistes amb una copa de cava a la mà al hall de l’auditori. El cantant d’òpera, Àngel Òdena, ha afirmat que «Vila-seca té sensibilitat musical, per això hem apostat per l’Auditori Josep Carreras». «Tenim present obrir-nos a altres espais com el Castell de Vila-seca i també a altres estils musicals», afegeix el baríton. El festival també vol potenciar a la gent jove del Camp de Tarragona, per aquest motiu porta a Helena Botella i Bruno Anguera.El cicle s’iniciarà dissabte 14 de juliol de la mà de la soprano, Maria Rey-Joly i el tenor italià Enea Scala qui, en aquesta ocasió, debutarà a l’Estat espanyol, a més estaran acompanyats al piano per Anna Creixells. El següent divendres, 20 de juliol, es durà a terme un concert de jazz protagonitzat per Stefano Palatchi, cantant d’òpera amb vocació teatral que ha fet un pas endavant ampliant el seu repertori musical al jazz, anirà acompanyat d’una banda de 35 músics que treballen aquest estil musical de manera professional. El festival finalitzarà dissabte 28 de juliol amb dos concerts. El primer serà líric i anirà a càrrec de la soprano Sabina Puértolas, una barcelonina que combina l’acompanyament vocal amb l’instrumental. En aquest recital l’acompanyarà, el director artístic del festival i reconegut baríton Àngel Òdena que acumula més de 50 títols a la seva carrera musical. En l’aposta més local del festival, actuaran la soprano vila-secana Helena Botella Duran, que ha participat com a cantant i solista del Cor de Sant Esteve i el Cor Mixt de Vila-seca. Al seu costat l’acompanyarà Bruno Anguera al piano qui va començar els seus estudis musicals a l’Escola de Música de la Selva del Camp i, actualment, està en procés d’especialització en l’acompanyament de la dansa clàssica. Les entrades es podran adquirir a la pàgina web de l’Auditori.