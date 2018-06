Denuncien l'Ajuntament de Vilallonga per construir a més alçada de la permesa

Segons la denúncia, la cobertura de la pista poliesportiva supera els 7 metres d’altura màxima permesa al planejament urbanístic vigent

Veïns de Vilallonga del Camp han presentat una denúncia contra l’Ajuntament del municipi a la Fiscalia per un suposat delicte contra l’ordenació del territori. Segons recull la denúncia, la construcció d’una cobertura de la pista poliesportiva que es du a terme a terrenys de titularitat municipal supera ja els set metres d’alçada màxims que permet la normativa urbanística recollida al Pla General d’Ordenació Urbanística.Calculen que l’estructura que subjectarà la coberta de la pista poliesportiva arriba fins als 8,75 metres d’altura i, un cop s’instal·li aquesta, tot plegat superarà els 9,5 metres. Els veïns demanen que se senyali els tècnics i les autoritats de l’Ajuntament de Vilallonga que han pres part d’aquest projecte i que se’ls investigui per un presumpte delicte contra l’ordenació del territori. Es dóna la circumstància, a més, segons l’escrit presentat a Fiscalia, que l’únic administrador i soci del despatx d’arquitectes que va redactar el projecte –Balcells Arquitectes, SLPU– seria Eloi Balcells, l’arquitecte municipal de Vilallonga del Camp per aquelles dates a més d’un dels redactors del planejament urbanístic vigent i, per tant, coneixedor de la normativa.Segons la denúncia, la construcció que s’està aixecant a terrenys públics com a equipament comunitari supera l’altura permesa a la zona i que aquesta suposada «irregularitat» es pot apreciar amb un cop de vista a peu de carrer. L’altura màxima d’aquesta edificació no pot superar els set metres, segons el planejament vigent des de 2014, i la tipologia de l’edificació ha de ser la mateixa que la de les parcel·les veïnes. En altre supòsit, s’hauria d’haver aprovat un pla especial urbanístic.La denúncia recull que el projecte redactat per Balcells Arquitectes va ser aprovat per la Junta de Govern en les dates de 17 de juliol i 25 de setembre de 2017 amb un pressupost de 235.811,35 euros i que, tenint en compte que Eloi Balcells era l’arquitecte municipal, s’hauria de descartar «la inexistència de desconeixement de la normativa o error de càlcul». «Doncs, a banda de ser un arquitecte expert en urbanisme concorre en ell una especial circumstància que vetaria tal possibilitat, com és haver estat redactor de la normativa que, posteriorment, autoincompleix», s’afegeix a la denúncia. L’escrit presentat a Fiscalia va més enllà i qualifica l’incompliment de la normativa d’«arbitrari» i «no accidental», «ja que s’inicia amb la redacció del projecte per part d’una mercantil de la qual ell és administrador i soci únic, se silencia conscientment durant la tramitació de la seva aprovació i es manté al llarg de l’execució de l’obra, donada –una altra vegada– la seva doble condició de director de l’obra i arquitecte municipal».La denúncia senyala l’alcalde, Ignasi Valera, i els regidors Carmel Gil Lara, Josep Fortuny Minguella i Xavier Julià, com a integrants de la Junta de Govern Local que va donar llum verda a l’aprovació del projecte.Apunta, d’altra banda, que es desconeix si la Junta de Govern va disposar d’algun informe tècnic o jurídic que advertís de l’incompliment de la normativa vigent, tal com és preceptiu en aquests casos.