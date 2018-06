Els núvols podran descarregar fins a 100 litres per metre quadrat

Actualitzada 05/06/2018 a les 21:30

El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís taronja per fortes pluges durant tot el dia de dimecres al Camp de Tarragona. Al llarg del matí aniran creixent nuvolades molt ràpidament que portaran xàfecs, sent més intenses a les comarques del Camp de Tarragona. Més cap a la tarda, es podran estendre a la resta del territori català, especialment a les zones d'interior.Les pluges poden anar acompanyades de tempesta i localment amb calamarsa o pedra. Per aquest motiu s'ha activat l'avís taronja, ja que els núvols podran descarregar fins a 100 litres per metre quadrat. A la resta de Catalunya l'avís és groc i podrien caure fins a 20 litres per metre quadrat.