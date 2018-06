Mini espardenya d'escalivada del Bar Luis, premi a la tapa més votada del Constantí DTapes

En un acte celebrat a la Sala de Plens de l’Ajuntament també es va fer el sorteig dels guanyadors de la segona edició de l’esdeveniment gastronòmic

Actualitzada 04/06/2018 a les 11:07

El segon Constantí DTapes va descobrir, en un acte celebrat el passat divendres a la Sala de Plens de l’Ajuntament, la tapa més votada d’entre les butlletes presentades, així com també va fer el sorteig entre tots els participants que van omplir les butlletes. La tapa més votada ha estat la Mini espardenya d’escalivada, de l’establiment Bar Luis. La proposta consistia en una tapa freda d’escalivada, bacallà, ou de guatlla i anxova, amb reducció de melmelada casolana de tomàquet. L’establiment guanyador ha estat reconegut amb un premi de 200 euros.Per altra banda, d’entre totes les butlletes degudament segellades pels establiments participants es va fer el sorteig de 3 vals de compra per valor de 50 euros vàlids per als comerços adherits a la Unió de Botiguers de Constantí. Els guanyadors han estat Miguel Molinero Espinosa, Pili Huertas Moreno i Pol Sánchez Olucha.Durant l’acte, l’Ajuntament de Constantí va atorgar un detall d’agraïment a tos els establiments participants d’aquesta edició.