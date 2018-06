Més de 200 persones gaudeixen de la festa d'aniversari de la Llumeneta de Perafort

Entre els actes van destacar una festa Holi i diverses actuacions musicals

Més de 200 persones han participat en els actes programats per celebrar l’aniversari de la Llumeneta a Perafort. Al llarg dels seus 18 anys de vida, aquest element del bestiari popular ha aconseguit ser un referent en els actes organitzats a Perafort i Puigdelfí, des que es va recuperar de la tradició popular catalana. L’impulsor d’aquesta recuperació va ser el Centre de Joventut, que va tirar endavant aquest element de 40 kg de pes, 10 metres de llargada i 2 metres d’alçada.Entre els actes hi van destacar una festa Holi i diferents actuacions musicals. Les Antigues Escoles van ser l’escenari que va acollir les diferents activitats celebrades. Aquestes es van iniciar a les 11 del matí amb la realització de diferents jocs tradicionals i després d’una cercavila pels carrers del poble, amb l’acompanyament musical de la Llumeneta’s Band.El vermut popular i el dinar de motxilla van ser dels actes que van comptar amb més participació. També la festa Holi celebrada a la tarda, va aconseguir aplegar un bon nombre d’assistents. Aquesta activitat va anar precedida per diversos jocs d’aigua i també per l’entrega de xumets que alguns nens van fer a la Llumeneta.Els actes es van cloure a la nit després del sopar de motxilla i de la Nit Jove, que va comptar amb les actuacions de Proleband i Dj Ceba. De nou, els veïns i veïnes i també alguns visitants dels pobles propers, van prendre part en aquests darrers actes amb motiu del 18è aniversari de la Llumeneta de Perafort.