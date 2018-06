L'onzena edició del FIC-CAT arrenca amb 70 produccions a concurs dins la selecció oficial

L’organització vol consolidar-se com el certamen de referència del cinema rodat en català

El Festival Internacional de Cinema en Català Costa Daurada (FIC-CAT) dona aquest dilluns el tret de sortida a l’onzena edició amb l'estrena absoluta de Cançó per a tu, un llargmetratge de ficció d’Oriol Ferrer. Fins diumenge, el certamen exhibirà 70 produccions a concurs dins la selecció oficial, dotze de les quals són estrenes absolutes.Cada cop són més les productores que aposten per estrenar al FIC-CAT, atès que és l’únic festival de cinema del país que promociona, projecta i premia les produccions rodades en llengua catalana. «És una evidència que el sector està passant un mal moment, però el poc bon cinema rodat en català des del 2017 fins ara el tenim al FIC-CAT», ha destacat a l’ACN el seu director, Antonio Barrero.Enguany, el festival pren com a eix temàtic les localitzacions i la figura dels localitzadors de les gravacions i, per aquest motiu, dijous al vespre guardonarà amb el premi honorífic 2018 el guionista, productor, director i actor Marc Recha.