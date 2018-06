En marxa la quarta ruta Roda Tapa

Els visitants poden gaudir d’una tapa i beguda per 2,5 euros del 2 al 17 de juny

Roda de Berà acull, des del passat 2 de juny i fins el proper 17 del mateix més, la quarta ruta de tapes Roda Tapa. En el marc d’aquest esdeveniment gastronòmic, els rodencs i els visitants poden gaudir de una tapa i una beguda a un preu de 2,5 euros. En total es podrà gaudir de deu propostes culinàries.El tret de sortida va tenir lloc el passat dissabte durant la Fira d’Entitats organitzada per l’Ajuntament i una trentena d’associacions i entitats locals, amb la presència de la Junta de l’associació de Comerciants i Restauradors i la regidora de Comerç, Cèlia Treserres.Les persones que aconsegueixin completar la ruta i presentin la cartilla segellada aconseguiran un barret de l’edició i participaran en el sorteig de tres premis. El primer premi consistirà en un viatge a Donosti per a dues persones; el segon, un rellotge de senyor o de senyora; i el tercer, un sopar per a dues persones, valorat en 40 euros, en un dels establiments participants. A més a més s’escollirà la millor tapa d’aquesta edició, la tapa d’or. El sorteig dels premis tindrà lloc el 26 de juny.