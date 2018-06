El Far de Torredembarra ja es pot visitar des del sofà de casa

La regidoria de Turisme incorpor a la web una visita virtual dins l'equipament, al que també és poden fer visites guiades

Actualitzada 04/06/2018 a les 12:16

La Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Torredembarra ha posat en marxa les visites guiades al far per aquest estiu 2018 estrenant un nou apartat al seu web en què es poden fer visites virtuals.Les visites reals s'iniciaran el 18 de juny i s'allargaran fins a l'11 de setembre. Inicialment estan previstes que es realitzin en horari de matí i tarda. Durant el matí l’horari serà a partir de les 10 h i a la tarda a partir de les 19.30 h. Les visites guiades al far tenen un preu de 3 euros la tarifa general, i 1,5 euros els menors de 18 anys, els titulars del Carnet Jove o els majors de 65 anys. És realitzen en torns de 30 minuts. Les inscripcions es poden fer a través de la pàgina web o trucant al telèfon de l’oficina de Turisme 977 644 580.Els visitants virtuals podran gaudir de la visita completa dins l'equipament, de 38 metres d'altura. Gràcies a la tecnologia, podran pujar sense cansar-se els 189 esglaons que hi ha fins a arribar a la zona visitable del mirador, a 58 metres sobre el nivell mar.