Bon Preu anuncia que incorporarà 400 persones per a la temporada d'estiu

La Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, unes de les zones on més es reforçaran les contractacions

Actualitzada 04/06/2018 a les 16:08

El Grup Bon Preu ha anunciat que incorporarà 400 persones a la seva plantilla per cobrir les necessitats dels seus establiments i les puntes de treball que es donen durant la temporada d'estiu, especialment als establiments de costa i zones turístiques -la Costa Brava, la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Segons ha anunciat l'empresa en un comunicat, la campanya durarà fins a mitjans de setembre.Concretament, per al Camp de Tarragona hi ha 95 vacants per als establiments del Tarragona, Roda de Berà, Salou, Reus, Miami Platja, Vinyols dels Arcs, Valls, El Vendrell i Cunit. Mentre que per a les Terres de l'Ebre hi ha 30 vacants repartides a les botigues d'Alcanar, Ulldecona, Sant Carles de la Ràpita, Tortosa i Deltebre. Els interessats es poden apuntar a través de la seva web a l'apartat Treballa amb nosaltres Paral·lelament, la cadena de supermercats ha avançat que requerirà noves incorporacions aquest any 2018 amb les obertures dels nous establiments previstos a Girona, Lloret de Mar, Sant Cugat del Vallès, Castelló d'Empúries, Barcelona, Masnou, Tossa de Mar, Manlleu, Sant Antoni de Vilamajor i Viladecavalls.Segons han explicat des de Bon Preu, l'objectiu principal d'aquesta contractació és mantenir «la qualitat del servei d'atenció al client». Els nous empleats treballaran en els punts de venda realitzant tasques d'atenció al client, reposició, venda de productes frescos o a la línia de caixes.Actualment Bon Preu té més de 6.400 treballadors, fet que situa el Grup entre les 10 empreses amb més empleats amb seu a Catalunya.