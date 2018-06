Salou estrena una àrea lúdica per a gossos

En l’acte d’inauguració han ofert un taller als assistents per a prendre a gaudir amb els animals d’aquesta zona

Actualitzada 03/06/2018 a les 13:06

L’Ajuntament de Salou ha obert un parc per a gossos a la zona verda de l’Avinguda del Doctor Eduard Punset. L’espai està totalment tancat i pensat per a l’esbarjo dels gossos de manera que no necessiten anar lligats i per tant, poden córrer sense perill. L’àrea compta amb un total de 1.012 metres quadrats, una font d’aigua destinada exclusivament per als gossos i clarament diferenciada de les fonts habituals i diferents conjunts de mobiliari urbà amb quatre bancs per a les persones i una paperera a la sortida del recinte. A més, s’han muntat una sèrie de jocs destinats als animals, com per exemple rampes i eslàloms perquè els gossos gaudeixin practicant esport.També aquest matí, i aprofitant la inauguració del parc, s’ha ofert un taller per als propietaris d’aquestes mascotes perquè puguin treure el màxim rendiment a aquest parc i gaudir-lo juntament amb els seus gossos.Cal destacar que s’han incorporat senyalitzacions de prohibicions i indicacions de seguretat i del recorregut proposat. Els nens petits i els gossos malalts o agressius tindran vetada l’entrada al parc per tal d’evitar problemes. L’ajuntament del municipi ha invertit un total de 18.150€.