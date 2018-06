Primer pas per convertir el Gran Buffet de Cambrils en zona comercial

S’ha aprovat modificar el POUM per destinar més metres quadrats a activitats econòmiques

Actualitzada 03/06/2018 a les 21:07

L’Ajuntament de Cambrils ha donat llum verd per convertir el solar on s’ubicava l’emblemàtic Gran Buffet de Cambrils en una zona comercial. Ubicat a l’antiga N-340, a tocar del terme municipal de Vinyols i els Arcs, el restaurant es va començar a enderrocar a finals de 2017 i, ara, l’Ajuntament de Cambrils ha aprovat inicialment una modificació puntual del POUM en l’àmbit en qüestió (Sector 4, els Antígons) per augmentar el sòl destinat a usos comercials en detriment del residencial.Concretament, aquest canvi permetrà que el sostre d’activitats econòmiques, hoteleres, comercials i de serveis en aquest àmbit passi de l’actual 15% de la superfície al 41,97%. Així, del total de 62.394 metres quadrats del sector, es podran destinar, com a màxim, 15.701,09 metres quadrats a activitats comercials i hoteleres. D’altra banda, l’espai destinat a habitatges es redueix gairebé 27 punts, passant del 85% al 58,03% i, per tant, 21.713 metres quadrats seran residencials, permetent construir un màxim de 290 habitatges. Així mateix, es mantenen els espais lliures en 8.971 metres quadrats i els destinats a equipaments, en 7.580.Segons s’especifica en la memòria de la modificació puntual del POUM, les zones destinades a usos comercials i serveis estaran ubicades a la façana que dóna al passeig que s’ha construït per on passava antigament la carretera N-340, l’avinguda Nova Augusta, mentre que els sòls situats al sud de l’àmbit es destinarien a equipaments i a ús residencial. «La implantació d’establiments comercials a la zona pot afavorir la consolidació de la nova via urbana», es destaca a la memòria.En el mateix text es remarca que el motiu de la modificació és la «manca d’activitat de sectors d’usos residencials», considerant el Sector 4 com un «àmbit de difícil desenvolupament», mentre que es posa de relleu que els sectors amb usos comercials, i concretament els de tipus alimentari i serveis, «es troben en una època d’expansió», per la qual cosa es vol aprofitar aquesta tendència.Paral·lelament, l’Ajuntament de Cambrils està treballant ben a prop d’aquesta zona per reconvertir l’N-340 en l’avinguda Baix Camp, un element més que ha d’ajudar a dinamitzar i potenciar aquest àmbit del municipi. El pont de la riera d’Alforja ja va ser derruït el passat mes d’octubre per donar pas a una nova estructura que permeti una millor comunicació. Així, es dóna continuïtat a la transformació d’aquesta antiga via per tal d’integrar-la a la trama urbana.