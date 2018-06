La pluja no ha impedit que el municipi celebri el Corpus

Actualitzada 03/06/2018 a les 16:27

El diumenge està sent marcat per la pluja al Camp de Tarragona però aquesta no ha impedit que Valls es prepari per la professó de Corpus. A mig matí, i desafiant la climatologia, els vallencs han sortit al carrer per elaborar les catifes amb flors per on passarà la professó de Corpus aquesta tarda.A partir de les tres del migdia es podrà començar a votar la millor catifa i tots els que participin en el vot popular entraran al sorteig de tres vals de compra per valor de 50€ que es podran bescanviar en els comerços associats al Comerç de Valls. L’entrega de premis del concurs de catifes tindrà lloc el proper dimecres a un quart de vuit del vespre a les oficines de Comerç de Valls.