Desmantellada una organització criminal dedicada a la producció de marihuana que exportava al Regne Unit, França i Holanda

Els Mossos d’Esquadra van registrar domicilis del Camp de Tarragona i altres zones catalanes

Actualitzada 03/06/2018 a les 11:33

Els Mossos d’Esquadra han detingut 24 persones, d’edats compreses entre els 71 i els 24 anys, que formaven part d’una organització criminal dedicada a la producció i distribució d’importants partides de marihuana a altres grups delinqüencials. Segons acredita la investigació, gran part de la droga que produïen ells mateixos o compraven a altres productors servia per abastir altres estructures delinqüencials establertes a l’Estat espanyol però originaries de països europeus com el Regne Unit, França i Holanda.Els agents de la policia van fer una macro operació antidroga el passat dilluns a Catalunya i van entrar en diversos domicilis del Camp de Tarragona, el Baix Penedès i el Baix Llobregat i es van desmantellar deu plantacions interiors de marihuana, es van intervenir 1646 plantes de marihuana amb un pes de 112 quilograms i un preu de mercat de 572.769 euros d’entre altres subministraments. Entre els detinguts hi ha un matrimoni amb els seus dos fills i es dona la circumstància que aquestes quatre persones coneixien, dirigien, supervisaven i finançaven totes les activitats delictives que duien a terme els seus subordinats a més d’administrar els beneficis obtinguts. Tots quatre organitzaven el sistema logístic per produir i comercialitzar la droga des dels domicilis familiars ubicats al Baix Penedès.A banda de droga, els agents també van trobar tres armes de foc detonadores tipus pistola, onze armes llargues, defenses elèctriques, màquines per envasar al buit i 65.000 euros en efectiu. De les 24 persones detingudes, nou ja han ingressat a presó.