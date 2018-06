Des de la central asseguren que la planta està en condicions òptimes de seguretat

Actualitzada 03/06/2018 a les 16:43

Un armari elèctric de la central nuclear Vandellós II ha cremat aquest matí. Concretament, l’incendi a començat passats dos quarts de nou del matí i l’armari esta situat a una sala contigua a la del generador dièsel B, estant aquest en fase de proves i, per tant, fora de servei i sense complir amb funcions de seguretat.És per aquest motiu que l’incendi, segons apunten des de la central, no ha tingut cap conseqüència ni per a les persones ni per al medi ambient. A més, el foc ha estat extingit per la brigada contra incendis de la instal·lació en mitja hora. Tot i això, a conseqüència del foc s’ha activat la prealerta d’emergència a la instal·lació, que s’ha acabat desactivant una hora més tard.