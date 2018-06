Un de cada quatre adolescents tarragonins ja ha provat el cànnabis tres vegades o més a la vida

El Col·legi Oficial de Farmacèutics inicia una campanya de sensibilització vers el consum d’aquesta droga

Actualitzada 01/06/2018 a les 10:22

El consum de cànnabis entre els adolescents tarragonins

Sessió formativa

El Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona (COFT) inicia una campanya de sensibilització vers el consum de cànnabis. L’entitat ha editat i publicat un tríptic explicatiu sobre el cànnabis per tal d’augmentar la percepció de risc d’aquesta droga entre la població. Cal tenir en compte que, segons l’enquesta del projecte Planet Youth realitzada a l’octubre de 2015, la quarta droga més consumida entre els adolescents tarragonins és el cànnabis, per darrere de l’alcohol, les cigarretes i les pipes d’aigua. Concretament, gairebé un de cada quatre joves tarragonins ja l’ha provat tres vegades o més a la vida als seus 15-16 anys, i un 7,7% l’ha consumit una o dues vegades. Aquesta és la segona acció dins del projecte que ha posat en marxa el Grup de Treball (GdT) del COFT ‘Prevenció de drogues des de la farmàcia comunitària’ després de l’èxit aconseguit amb la iniciativa per fer front a l’abús de l’alcohol, la primera droga més consumida a Tarragona.El tríptic, que es lliurarà a les farmàcies de la demarcació de Tarragona, està enfocat principalment a mares i pares de fills menors d’edat, amb un apartat específic de consells a les famílies sobre com prevenir el consum de cànnabis en aquest col·lectiu. El document també conté informació general sobre els efectes psicoactius i a llarg termini d’aquesta droga, formes de consum i un capítol que adverteix del risc de les interaccions del cànnabis amb el tabac, els medicaments i altres drogues com l’alcohol i les amfetamines. Per últim, també s’explica l’ús terapèutic d’aquest i s’ofereixen webs i aplicacions d'utilitat, així com informació sobre el Test de marihuana, una prova de detecció qualitativa immediata de marihuana en orina.El grup de treball està format per farmacèutics comunitaris i compta amb les col·laboracions externes de professionals dels equips de prevenció de l’Ajuntament de Tarragona i Reus, de Medicina forense dels jutjats de Tarragona i de la Clínica Terres de l’Ebre. «Neix amb la voluntat d’estudiar l’estat de situació de les drogues que poden esdevenir un problema actualment, quines són les tendències, les drogues ‘top ten’ i els perfils de consum», exposa Cristina Guzman, farmacèutica i membre d’aquest grup de treball.Segons l’enquesta del projecte Planet Youth realitzada a l’octubre de 2015, la quarta droga més consumida entre els adolescents tarragonins és el cànnabis, per darrere de l’alcohol, les cigarretes i les pipes d’aigua. Concretament, gairebé un de cada quatre joves tarragonins, és a dir un 25%, ja l’ha provat tres vegades o més a la vida als seus 15-16 anys, i un 7,7% l’ha consumit una o dues vegades.A més, si s’analitza la prevalença del consum d’aquesta droga entre els estudiants d’Educació Secundària (de 14 a 18 anys) hi ha un notori increment d’aquest en els darrers vint anys a Catalunya. Al 1994, un 26,8% l’havia provat una vegada a la vida i al 2016, aquesta xifra ja pujava a un 31,1%. Pel que fa a l’edat mitjana d’inici del consum de cànnabis aquesta es troba en els 14,6 anys. «És per això que en aquesta ocasió decidim focalitzar els esforços amb el cànnabis, atès que és una de les drogues que encapçala el rànquing de consum. Pretenem que la farmàcia comunitària sigui considerada un punt de referència per a la seva prevenció, com a establiment sanitari a peu de carrer, amb una campanya de sensibilització», manifesta Guzman.El 13 de juny la seu del COFT acollirà una sessió formativa adreçada als farmacèutics sota el títol ‘Cànnabis, és una droga. Et formem per intervenir’. L’objectiu de la jornada és formar i donar les eines als professionals per poder fer una prevenció primària envers el cànnabis i detectar el seu abús des de la farmàcia comunitària, segons explica Èlia Esteve, vocal de Promoció i Docència del COFT. Després d’aquesta sessió i amb el tríptic com a eina al taulell de la farmàcia, «els farmacèutics estaran formats i preparats per poder informar i assessorar a les famílies sobre el consum d’aquesta droga i, fins i tot, detectar casos i poder derivar-los als professionals adients», conclou Esteve.