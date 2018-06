Tarragona, entre les 10 províncies on més cases compren els estrangers

La demarcació tarragonina aglutina, durant el primer trimestre de l’any, el 14,54% de les operacions fetes a tot Espanya

Tarragona ha entrar al top 10 de províncies espanyoles en les quals els estrangers compren més habitatges. Segons les dades que es desprenen de l’Estadística Registral Inmobiliaria –publicada pel Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España– un 14,54% de les compres d’habitatges per part d’estrangers fetes durant el primer trimestre d’enguany corresponen a Tarragona, situant la província en la desena posició, per sobre de Castelló (13,47%), que fins a finals de 2017 se situava dins el rànquing.Tarragona ha pujat 0,55 punts respecte el darrer trimestre de l’any passat. Tot i les bones dades, es troba molt lluny de la província d’Espanya que més interès desperta entre els estrangers. Es tracta d’Alacant, que representa un 41,05% de les operacions. Per sota, i a poca diferència, hi ha Tenerife (40,78%) i les Illes Balears (31,72%). Entre les primeres posicions, també hi ha Màlaga (30,57%), Girona (26,94%), Las Palmas (19,78%), Almeria (19,16%), Melilla (17,65%) i Navarra (17,50%). A nivell global, les compres immobiliàries realitzades pels estrangers representen un 13,05%, enfront al 86,95% dels nacionals.En l’estudi, es remarca que, majoritàriament, els estrangers europeus interessats en aquest tipus d’operacions a Espanya tenen, fonamentalment, interessos turístics, per la qual cosa es decanten per ubicacions properes a la costa. Per això, les províncies que desperten més interès són destinacions, marcadament, de sol i platja, com és, de forma clara, Tarragona amb la Costa Daurada. En canvi, províncies com Lugo (0,36%), Pontevedra (0,41%) o la Corunya (0,67%) són les que menys demanda tenen. Per comunitats autònomes, Catalunya s’ubica en sisena posició, representant l’11,64% de vendes a estrangers, mentre que el rànquing l’encapçala les Balears, amb un 31,72%, i el tanquen Galícia (0,55%) i el País Basc (1,93%).Per nacionalitats dels compradors, els britànics han mantingut, aquest primer trimestre de l’any, el lideratge, amb el 14,59% de les operacions. Els segueixen els alemanys, però a molta diferència (7,85%) i els francesos (7,64%). Entre els països de fora de la Unió Europea, destaquen els marroquins, que protagonitzen el 4,51% de les compres d’habitatges, i els xinesos (3,86%). En desena posició també hi ha els russos (3,07%).