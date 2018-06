Rescaten un paó enmig de la carretera que s'havia fugat del Parc Samà

Diversos conductors s'han aturat per a protegir a l'animal i ajudar al seu rescat

Un paó ha estat rescatat aquest matí a la carretera T-312, la que va de Montbrió del Camp a Cambrils. L'animal s'ha escapat del recinte del Parc Samà, on hi viu habitualment, i es trobava al mig de la via.El refugi d'Animals La Granja Les Set Cabretes ha col·laborat en el seu rescat. A més, quatre conductors que passaven per la carretera han col·laborat per que l'animal estigues fora de perill, apartant-lo de la via. Un motorista, per la seva banda, ha acudit al Parc Samà per avisar als responsables de l'incident.Finalment, entre tots han pogut rescatar el paó, que es trobava exhaust i desorientat. Aquests l'han atrapat amb l'ajuda de dues mantes, tot i que no ha estat gens fàcil, ja que l'au ha saltat diversos cops cap a la T-312. No obstant això, l'animal ha pogut tornar al seu entorn habitual.