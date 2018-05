L'Ajuntament tractarà algunes zones per reduir la seva presència

Actualitzada 31/05/2018 a les 13:26

L'Ajuntament de Riudoms ha programat l'aplicació d'un tractament localitzat a la urbanització del Campàs, durant la nit de divendres, per intentar reduir la gran presència de milpeus que s'ha detectat a la zona.El gran nombre de milpeus que, durant aquests dies, hi ha a la urbanització del Campàs de Riudoms ha posat en alerta els veïns i a la direcció de l'Escola Cavaller Arnau, ubicada en aquesta urbanització, de tal manera que la regidoria de Serveis Públics se n'ha fet càrrec i ha aclarit públicament que «no és considerada com una plaga i, en principi, no representa perill per a la salut de les persones». Els experts han inspeccionat les zones on es localitzen els diplòpodes i ha tranquil·litzat la població tot assegurant que l'aparició d'aquesta gran quantitat de milpeus tindrà una durada limitada.