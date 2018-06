La Llumeneta de Perafort celebra el 18è aniversari amb una jornada plena d'actes

La festa tindrà lloc aquest dissabte i entre els actes hi haurà una festa Holi, la qual se celebrarà a les Antigues Escoles

Actualitzada 01/06/2018 a les 11:18

Perafort acollirà, demà dissabte 2 de juny, una festa per commemorar els 18 anys de la Llumeneta, que enguany arriba a la majoria d’edat. La celebració de l’aniversari d’aquest element del bestiari popular recuperat pel Centre de Joventut es durà a terme a partir de les 11 del matí i tindrà lloc a les Antigues Escoles. Entre d’altres activitats programades per l’ocasió, els assistents podran gaudir d’una festa Holi.La jornada s’iniciarà a les 11 del matí amb diversos jocs tradicionals. En acabar, tindrà lloc un vermut popular que anirà seguit per un dinar de motxilla per al quañ cadascú portarà el seu menjar.A partir de les sis de la tarda, es duran a terme jocs d’aigua i una festa Holi, la qual omplirà de color i bon ambient el municipi. En acabar aquestes activitats, tindrà lloc un sopar de motxilla. Les festa clourà amb la Nit Jove, a partir de les 23.30h, amb el directe dels Proleband i amb la sessió de DJ Ceba.