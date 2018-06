La Diputació inverteix més de 500.000 euros en una nova rotonda a la Riera de Gaià

Els treballs permetran millorar la seguretat viària i la mobilitat a la intersecció d’accés al poble

Actualitzada 01/06/2018 a les 10:12

Una nova rotonda regularà el trànsit a la intersecció de les carreteres T-202, T-203 i T-214 a l'accés del municipi de la Riera de Gaià. Aquest projecte de la Diputació de Tarragona permetrà ordenar el trànsit de vehicles en aquest punt i millorar la seguretat viària i la mobilitat dels usuaris que accedeixen a la Riera de Gaià, però també la d'aquells que utilitzen aquesta intersecció per arribar a altres destinacions com Altafulla, El Catllar, Torredembarra o la Nou de Gaià. Les obres de construcció de la rotonda van començar a l'abril i es preveu que quedin enllestides al mes de setembre. El cost d'aquesta actuació és de 530.973,11 euros.Aquests treballs obligaran a tallar el trànsit a la carretera T-202 d'Altafulla a la Riera de Gaià, entre els punts quilomètrics 3,550 a 3,613, des del dimecres 13 al divendres 15 de juny. Durant aquests dies s'habilitarà un itinerari alternatiu per als usuaris amb desviaments provisionals a través de les carreteres N-340 i la T-214.A més de la construcció de la rotonda, aquest projecte també preveu altres actuacions com la instal·lació d'una nova columna d'enllumenat per garantir i reforçar el nivell d'il·luminació en aquest punt.