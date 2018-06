Detinguts dos veïns de Valls per un robatori amb força en una casa de la Plana d'En Berga

Un tercer home també implicat, va desencadenar la detenció dels altres

Actualitzada 01/06/2018 a les 14:07

Dos veïns de Valls, de 40 i 50 anys i de nacionalitat espanyola, han estat detinguts aquest dimarts pels Mossos d’Esquadra com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força a habitatge.Prèviament, el passat dijous 24 maig van detenir a Montblanc un altre home relacionat amb els detinguts de Valls per la seva presumpta participació en el delicte de robatori amb força i per la receptació d’una bicicleta sostreta a l’habitatge. L'home, de 33 anys i veí de Montblanc, va ser presentat davant del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Valls al dia següent i va quedar en llibertat amb càrrecs.Els fets van tenir lloc durant la matinada del dia 5 de desembre de 2017, quan el propietari d’una segona residència ubicada a la urbanització Plana d’en Berga de Valls va rebre avís de la central d’alarmes on l’informaven d’una possible intrusió al seu immoble. Immediatament, el denunciant es va dirigir a casa seva i va comprovar que algú havia accedit forçant una finestra corredissa de la planta baixa i que li havien sostret una bicicleta d’importació valorada en més de 1.700 euros.Mesos mes tard, els investigadors es van assabentar que la bicicleta sostreta podia haver estat venuda a una tercera persona que no tenia res a veure amb el robatori. Després de diverses gestions per localitzar-la, els investigadors van poder recuperar-la a Montblanc. La persona que la va adquirir va pagar 300 euros i no va sospitar en cap moment que la bicicleta fos robada.Els investigadors van detenir al venedor de la bicicleta, que també estava implicat en el robatori. Dies més tard, a partir de tots els indicis recollits pels agents es va localitzar i detenir els altres dos autors del robatori amb força a l’habitatge.Els dos detinguts de dimarts, que acumulen 47 antecedents, van passar aquest dijous a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Valls, que va decretar llibertat amb càrrecs per a l’home de 40 anys i l’ingrés a presó per al de 50 anys.Tots tres homes són coneguts pels investigadors donada la seva reincidència en la realització de delictes contra el patrimoni a la zona de l’Alt Camp i de la Conca de Barberà. Cal destacar l’elevada activitat delictiva de l’home ingressat a presó que acumula 35 antecedents policials. En els darrers tres mesos, ha estat detingut en 11 ocasions per robatoris a domicilis, establiments i empreses a la zona de l’Alt Camp i la Conca de Barberà.