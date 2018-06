Detingut per agredir a un policia local de Vila-seca quan es trobava fora de servei

L'agent va ser tirat al terra i colpejat diversos cops quan passejava amb la seva família pel municipi

Compañero de la PL de vilaseca, que es reconocido de paisano por dos marroquis, muy hijos de puta, y comienzan a agredirle, delante de su mujer y el hijo. Cabreo enorme, menudos hijos de puta. Video enviado por wasap, por compañero de esa pl. #hijosdeputa pic.twitter.com/ARbleIUYYt — javimambo (@JaviMambo1054) 31 de maig de 2018

Un agent de la Policia Local de Vila-seca va ser agredit, pel passat 23 de maig, quan es trobava fora de servei. L'individu que el va colpejar és un jove a qui aquest policia havia identificat la nit abans que es produís el succés sense que hi hagués cap incidència, segons han informat fonts municipals a aquest mitjà. L'home va quedar detingut immediatament com a presumpte autor d'un delicte contra els agents de l'aturitat i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.El policia local en qüestió gaudia d'un tranquil passeig junt la seva dona i els seus fills el passat 23 de maig per la zona de l'estació, a prop del centre de salut. En aquell moment, un individu es va dirigir a ell amb actitud «provocativa» i «xulesca», tal i com han informat fonts municipals. Es tractava d'un jove a qui aquest agent havia identificat la nit abans, el qual ara recriminava al policia aquesta acció.L'enfrontament verbal va acabar amb l'individu agredint al policia, el qual va quedar al terra. El noi li va propinar diversos cops de puny, tal i com es mostra en un vídeo difós a través de les xarxes socials, mentre les persones del seu voltant intentaven aturar la baralla.El jove va ser immediatament detingut després d'aquesta acció com a autor d'un presumpte delicte contra els agents de seguretat. En passar a disposició judicial, el jutge va decretar llibertat amb càrrecs a l'espera que l'home sigui jutjat per altres causes que té pendents.