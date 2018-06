Detenen dos homes enxampats amb marihuana i haixix a Salou

Els arrestats van fugir corrents de la policia i quan els agents els van localitzar estaven amagant la droga al forat d’un mur

Actualitzada 01/06/2018 a les 11:58

Els Mossos van detenir, el passat dimecres, dos homes de 32 i 34 anys, de nacionalitat senegalesa i veïns de Salou i Vila-seca respectivament, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública en la vessant del tràfic de drogues. En concret, els arrestats van ser enxampats amb diners en metàl·lic i diverses bosses de marihuana i haixix que havien amagat en un furat d’un mur.Els fets van succeir cap a les 20h de dimecres quan una dotació de l’ARRO estava fent un dispositiu de prevenció pel carrer Carles Buïgas de Salou. Dos individus, en veure els mossos, van saltar una tanca i van marxar corrents. Els agents van reconèixer un dels dos individus perquè un d’ells tenia antecedents per tràfic de drogues i els van perseguir. En la seva fugida, els detinguts van entrar en un pàrquing privat i es van amagar darrere d’una paret.Un dels mossos va veure com un dels individus treia la mà d’un forat situat a sobre d’un mur. Ràpidament, els agents van interceptar els dos homes i els van identificar i escorcollar. Un d’ells portava 295 euros mentre que l’altre duia 55 euros fraccionats i distribuïts en diversos llocs.Tot seguit, els agents van comprovar el forat on havien vist que un d’ells havia ficat la mà. A l’interior de l’amagatall, els mossos van trobar 5 embolcalls amb marihuana. Per altra banda, els mossos també van trobar a sobre d’un sostre situat just damunt del forat, 16 embolcalls més, dos amb haixix i la resta amb marihuana amb les mateixes característiques que les localitzades al forat. Un cop comprovada les substàncies el pes total de la droga va ser de 46,75 grams de marihuana i 5,33 grams d’haixix.Els mossos van detenir els dos homes, amb 14 i 5 antecedents policials, com a presumptes autors d’un delicte de tràfic de drogues. Els detinguts han passat avui a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.