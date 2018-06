Apareix un forat de grans dimensions a la platja Llarga de Salou

Ha cedit el terreny on es trobaven els dipòsits soterrats de l'antic Càmping Platja Llarga, desaparegut fa més de trenta anys

Actualitzada 01/06/2018 a les 13:30

Un forat de grans dimensions ha aparegut aquest matí a la platja Llarga de Salou. Aquest ha estat localitzat pels socorristes a primera hora del matí, quan anaven a instal·lar-se a la caseta de socorrisme per començar la jornada. El clot es troba, concretament, entre la zona de punt de salvament i els lavabos de la mateixa platja i mesura dos metres d'ample per quatre de profunditat.Els socorristes han donat l'avís a l'Ajuntament que ha enviat els Serveis Tècnics per acordonar la zona i valorar els danys. Tot i la gravetat de l'incident, no hi ha hagut cap ferit ni danys materials. Segons fonts del Consistori, l'orifici s'ha originat al mateix lloc on es trobaven els dipòsits soterrats de l'antic Càmping Platja Llarga del municipi costaner.Els dipòsits es van tapar fa més de 30 anys, quan va desaparèixer el Càmping de la platja, que ja feia molts anys que es trobava abandonat. Segons els tècnics del Consistori, les bigues que el cobrien haurien cedit, fins ha provocar la cavitat.Els operaris es troben a la zona afectada de la platja, on estan esperant per reomplir el forat amb terra.