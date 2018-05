Salou construirà un nou camp de futbol i millorarà l'existent

Les obres s’iniciaran a finals d’estiu i comptarà amb una inversió de més de 800.000 euros

Actualitzada 31/05/2018 a les 18:46

La Junta de Govern Local ha donat llum verda al projecte de millora de la zona esportiva municipal del camp de futbol al carrer Barenys durant els propers mesos. La principal inversió es farà en la creació d'un nou camp de futbol 7. També es crearan nous vestuaris, es cobriran les grades, entre d'altres actuacions. L'objectiu és ampliar i renovar les instal·lacions per assegurar més espai per al joc i major comoditat als usuaris d’un complex esportiu que té una antiguitat de prop de 40 anys.El nou camp de futbol 7 consistirà en l’adequació de la plataforma existent amb gespa artificial i es destinarà, principalment, a entrenaments i campionats de categories infantils. Aquest tindrà un pressupost de contracta de 223.910,20 euros i compta amb un termini d’execució de 2 mesos.Aquestes obres de millora compten amb un pressupost per contracta de 812.773,09 euros, repartits en sis lots d’adjudicació.«Estem davant d’un projecte que suposa una reforma importantíssima per l’oferta esportiva que tenim al municipi i també donem sortida a una reivindicació històrica dels clubs esportius i pares i mares», assegura l'alcalde del municipi, Pere Granados.