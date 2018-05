L'Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils i l'IES Bau participaran al concurs GMChef

Els finalistes es coneixeran el proper 6 d'agost

Actualitzada 31/05/2018 a les 16:57

L'Institut Escola Hoteleria i Turisme de Cambrils i l’IES Joaquín Bau de Tortosa participaran a la tercera edició del concurs GMChef. El concurs, que se celebrarà a nivell nacional, estarà format per més de 1080 alumnes de 80 escoles espanyoles.El concurs és una mostra del suport a la cuina del país i als seus futurs talents, recuperant la tapa com a producte representatiu de la nostra cultura gastronòmica. Per això, els participants hauran de realitzar una presentació i un vídeo cuinant una tapa elaborada amb un mínim de quatre productes de la marca pròpia GourmetEl proper 6 d'agost es donarà a conèixer qui són els 5 classificats regionals de cadascuna de les 6 semifinals: Nord: País Basc, Navarra i la Rioja; Catalunya: Llevant-Balears: Llevant, Balears i Múrcia; Centre: Madrid, Castella la Manxa i Castella i Lleó; Andalusia; i Canàries.El jurat format per cuiners referents de la gastronomia local i nacional, i periodistes i crítics gastronòmics. A més, GMChef comptarà també amb la presència d'Edgar Rodríguez i Ezequiel Álvarez, i guanyador i tercer classificat respectivament de la primera edició del concurs, celebrada el 2016.El vencedor d'aquesta tercera edició, realitzarà un stage amb experiència gastronòmica per a ell i el seu mentor, més dos acompanyants en el Tres Estrelles Michelin El Celler de Can Roca; el segon classificat tindrà el mateix premi al restaurant de Dues estrelles Michelin MB de Martín Berasategui, ubicat al Abama Resort de Tenerife, mentre que el tercer classificat ho farà al restaurant de Huelva Acánthum de Xanty Elias, Brand Ambassador de Gros Mercat, d'una estrella Michelin.La Final del concurs, se celebrarà en el prestigiós espai Mas Marroch, del Celler de Can Roca, el 19 de novembre.