Ikea obrirà un punt de recollida de comandes a Constantí

El nou servei serà aviat una realitat i serà gestionat per l'empresa Sama

Actualitzada 30/05/2018 a les 19:20

L'empresa sueca Ikea té previst obrir un nou punt de recollida de comandes a Constantí. El servei de Click&Collect permetrà als clients recollir les compres fetes a través de la seva web o a una botiga física. El punt de venda serà gestionat per l'empresa Sama, un dels socis d'Ikea que realitza els serveis de transport, instal·lació i muntatge. El preu per utilitzar aquest servei de recollida serà de 29 euros.Amb l'objectiu d'estar més a prop dels seus clients, l'empresa instal·larà aquest servei en una nau que té el seu soci Sama al Polígon Industrial de Constantí, al carrer d'Alemanya. La posada en marxa del nou servei serà imminent, segons ha pogut saber Diari Més.«Fa una setmana l'empresa es va posar en contacte amb nosaltres per comunicar-nos la seva arribada», assegura Óscar Sánchez, alcalde de Constantí. «Tenim un polígon privilegiat, que facilita la mobilitat i amb una molt bona comunicació», explica Sánchez.Des d'Ikea van comunicar al batlle les intencions de contractar gent del territori i amb qualificació per al nou punt de recollida. No obstant, el consistori compta amb una partida per incentivar amb 3.000 euros, a qualsevol empresa que contracti gent aturada del municipi.Constantí està treballant amb la Generalitat per aprovar el Pla Parcial Urbanístic 10 (PPU 10), que permetrà urbanitzar més terrenys del polígon. «En breu estem esperant l'arribada d'una nova empresa de logística a la zona», comenta l'alcalde, tot i que no ha volgut desvetllar el seu nom.Des de l'empresa sueca asseguren que el seu objectiu ampliar «la nostra presència per situar-nos allà on els clients ens requereixen. És un pas més en la nostra expansió que complementa a més les futures obertures de botigues tradicionals», segons Raquel Ferreiro, directora de relacions amb el client d'Ikea a Espanya. Amb la creació d'aquests punts de recollida, l'empresa sueca pretén que «el 80% de la població arribi a tenir un punt de contacte Ikea a menys d'una hora amb cotxe».