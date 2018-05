El castellà de Valls d'Albert Batet

«En castellà em fa una mica de mandra», deia Albert Batet, quan un periodista li demanava que respongués en castellà

Actualitzada 30/05/2018 a les 21:14

L’estrena de l’alcalde de Valls i diputat al Parlament, Albert Batet, com a nou portaveu de JxCAT no va estar ahir exempt de polèmica, almenys a les xarxes socials, les quals no perdonen cap patinada ni lingüística ni de cap mena. «En castellà em fa una mica de mandra», deia Albert Batet, quan un periodista li demanava que respongués en castellà, quelcom habitual en les rodes de premsa on compareix la premsa nacional. Finalment, Albert Batet acabava responent en castellà, amb un marcat accent català i cometent algunes errades que no han passat desapercebudes. Essent conscient que el seu castellà el delata com a català de soca-rel allà on vagi, es justificava dient que el «meu castellà és una mica castellà de Valls, m’entens?». El comentari es guanyava les crítiques de polítics, com la de Rosa Maria Ibarra, qui deia sentir vergonya, i altres anònimes com la d’un tuitaire que «Tremendo Batet, nuevo portavoz de JuntsxCat, sudando la gota gorda al hablar en español en su primera rueda de prensa».