Batet sospesa l'alcaldia de Valls, un cop nomenat portaveu de JxCat

L’alcalde vallenc evita pronunciar-se i assegura que encara no ha pres la decisió de si seguirà al món municipal

Actualitzada 30/05/2018 a les 20:50

Altres nomenament

El grup parlamentari de Junts per Catalunya ha designat Albert Batet com a nou portaveu. L’alcalde de Valls i diputat parlamentari des del 2012, fins ara portaveu adjunt de JxCat, substituirà la nova consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, després dels canvis al nou Govern del president, Quim Torra. Amb aquest nou càrrec, han sorgit incògnites per la continuïtat de Batet al capdavant del consistori vallenc. Fonts del PDeCat consultades per aquest mitjà han assegurat que no hi ha «res acordat» i que, de moment, «no hi ha cap canvi». De fet, encara no s’ha postulat, segons les mateixes fonts, cap alcaldable pel PDeCat per les properes eleccions municipals (2019) i, per tant, la continuïtat de l’actual batlle queda en l’aire.Per la seva banda, Albert Batet va evitar, ahir, pronunciar-se al respecte, al·ludint que encara no ha pres cap decisió. Va destacar la importància del moment en el qual es troba immers el país, però, també, que no ha perdut de vista el món municipal.D’aquesta manera, la continuïtat d’Albert Batet com alcalde de Valls queda, novament, en una incògnita, després de deu anys en el càrrec. I és que, a principis de 2017, ja va planar la possibilitat que el vallenc deixés l’alcaldia, quan va ser incorporat a la direcció del PDeCAT. La incompatibilitat, però, va fer que, finalment, optés per renunciar a aquest càrrec i, així, continuar com a alcalde.JxCat manté Jordi Sànchez com a president del grup i amplia la seva direcció, incorporant-hi la diputada Aurora Madaula. A més, el grup afegeix les parlamentàries Mònica Sales i Anna Geli com a diputades adjuntes, per cobrir la baixa de Batet i la vacant que hi havia fins ara. Així, JxCat dóna «equilibri de gènere i territorial» a la seva estructura. Madaula (Mollet del Vallès, 1978) és historiadora i va anar de número 9 per Barcelona a les llistes del 21-D. Sales (Jesús, 1983) és filòloga, amb carnet del PDeCAT i presidenta d’aquest partit a les Terres de l’Ebre. Va anar de número 4 a les llistes per Tarragona. Geli (Val d’Aran, 1979) és esquiadora i periodista, i va concórrer de número 6 per Lleida.