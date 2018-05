A presó un vila-secà per robar una cadena d'or a un avi després de tirar-lo al terra a Cambrils

L’home, que ha pogut ser arrestat gràcies a un testimoni, va vendre la joia en un establiment de compravenda de Tarragona

Un veí de Vila-seca de 35 anys ha entrat a presó després de ser arrestat a Cambrils com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència. Concretament, els Mossos van detenir a l’individu per robar una cadena d’or a un avi després tirar-lo al terra i vendre la joia posteriorment a una botiga de compravenda de Tarragona.El robatori amb violència va tenir lloc el passat 21 de maig cap a les 10.20h, quan un ciutadà va informar a la policia que acabava de presenciar un robatori violent per part d’un jove a un home d’avançada edat a l’avinguda Diputació de Cambrils, concretament a l’altura de la Torre de l’Esquirol. Segons el testimoni, l’individu va colpejar l’avi, de 71 anys, i, quan es trobava al terra, li va robar la cadena d’or.El testimoni, en presenciar els fets, va recriminar-li a l’agressor l’acció diversos cops i el va seguir-amb la seva bicicleta sense perdre’l de vista fins que va pujar en un cotxe en el qual va fugir. Els agents es van desplaçar fins al lloc on era la víctima, la qual va ser evacuada pel SEM al CAP perquè l’atenguessin per contusions.Els Mossos d’Esquadra van iniciar una investigació que va permetre identificar, el passat 22 de maig a Vila-seca, en un control de la Policia Local del municipi, el vehicle implicat en el robatori. Els agents van identificar el conductor, el qual segons les investigacions policials seria el presumpte autor del robatori violent.Un cop identificat, els investigadors van comprovar que havia venut la cadena d’or, hores més tard del robatori, en un establiment especialitzat en la de compravenda de joies de Tarragona. La investigació va concloure el passat dilluns a Reus amb la localització i detenció de l’autor del robatori.El detingut va passar ahir al Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Reus i el jutge va decretar el seu ingrés a presó.