Les primeres hipòtesis apunten que es tractaria d'una sortida de via

Actualitzada 30/05/2018 a les 15:39

Un camió s'ha accidentat aquest migdia a la C-37 a Alcover. Es tractaria d'una sortida de via, segons apunten fonts del Servei Català de Trànsit. L'accident s'ha produït a les 13.51 hores al quilòmetre 1 de la via. Com a conseqüència de l'incident, un home ha resultat ferit i ha estat traslladat a l'Hospital Pius de Valls amb pronòstic lleu.Al lloc dels fets s'han desplaçat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra i diverses ambulàncies. Els Bombers de la Generalitat, per la seva banda, no han hagut d'intervenir. La via ha quedat tallada per l'accident, tot i que s'ha habilitat un pas alternatiu pel voral de la C-37.