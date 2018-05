Salou aprova per unanimitat que els jubilats puguin jugar al bingo

La moció ha estat presentada pel PSC al ple municipal

El ple municipal de Salou ha aprovat per unanimitat una moció perquè els jubilats puguin jugar al bingo a les llars de jubilats i jubilades del municipi. La moció presentada pel PSC sol·licita que el Govern de la Generalitat de Catalunya modifiqui l’article 2.2 del Decret 86/2012 de 31 de juliol, de manera que el bingo es consideri de caràcter social o amistós en les associacions o centres d’atenció a persones majors de 65 anys i en centres de persones amb discapacitat, per als majors d’edat, inscrits en els corresponents registres administratius i amb més de quatre anys d’antiguitat, entre d’altres aspectes.El text també inclou que l’import màxim per cada persona i partida no superi els 20 cèntims, i que l’import total jugat per tots els jugadors no sigui superior a 5 euros a cada partida.El partit socialista va decidir presentar aquest moció davant la preocupació dels usuaris de les llars de gent gran per les inspeccions que van dur a terme els Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana a Tarragona.