Obert excepcionalment l'Arxiu Tarradellas del Monestir de Poblet

El pròxim 9 de juny l'Arxiu estarà obert al públic amb documents inèdits

Actualitzada 30/05/2018 a les 11:18

Amb motiu del Dia Internacional dels Arxius, dissabte 9 de juny Vimbodí i Poblet obrirà les portes, excepcionalment, de l'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià que se situa a l'antic Palau de l'Abat del Monestir de Poblet. Els visitants, inscrits prèviament, gaudiran de 4 visites guiades per l'immens llegat històric que va deixar el president de la Generalitat, Josep Tarradellas i Joan.El conjunt documental abasta dos milions de pàgines de documentació, on es destaca les cartes escrites i rebudes pel president Tarradellas. A més, el públic podrà conèixer de primera mà els diferents capítols de la història de Catalunya del segle XX a través d'un itinerari guiat per veure documents de gran valor, molts d'ells encara inèdits. Normalment, aquests documents no estan oberts al públic, només hi poden accedir els especialistes i investigadors per aquest motiu aquesta és una gran oportunitat per endinsar-se en un món no gaire conegut. L'arxiu llegat pel president Tarradellas al país i dipositat a Poblet és un testimoniatge imprescindible per a l'estudi dels últims vuitanta anys de la història de Catalunya. D'altra banda, el Palau de l'Abat a Poblet també conté l'Arxiu de la Casa Ducal de Medinaceli. Es tracta d'un conjunt molt complet d'arxius nobiliaris de les famílies més antigues i representatives de la Catalunya Medieval.L'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià està dirigit per Núria Gavarró, llicenciada en Documentació per la UOC. La jornada es dividirà en quatre visites guiades a les 10 h, a les 11 h, a les 12 h i les 13 h, per poder assistir-hi s'ha de fer una inscripció amb antelació al telèfon 977 871 039 o bé al correu electrònic atarradellas@poblet.cat