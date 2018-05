Núria Graham actuarà al Festival Roca Foradada

El desé aniversari arriba carregat de novetats per una major projecció

Actualitzada 30/05/2018 a les 21:12

La desena edició del Festival Roca Foradada comptarà amb sis actuacions entre el 30 de juny i el 25 d’agost. Percussió ibèrica, rhythm blues i rock’n’roll del 50, indie folk-cançó d’autor, jazz, bossa nova i les tradicionals havaneres arribaran a Toorrdembarra.El Festival obrirà portes amb una proposta molt potent: l’orquestra de percussió ibèrica Coetus, el proper 30 de juny a les 22.30 hores. La música continuarà amb The Big Jamboree, el 21 de juliol. Aquest seguirà amb la cantautora Núria Graham, el 3 d'agost.Pep Poblet & Nito Figueras + Txell Sust serà la pròxima actuació el 10 d'agost. Seguirà Keep Calm Duet i Oscar Ribera el 14 d'agost i Port Bo tancarà el Festival el 25 d'agost amb una bona dosi d'havaneres.El desé aniversari arriba amb novetats: amb un canvi de nom i d’imatge gràfica, nous estils musicals i amb la venda d’entrades per internet.Enguany es podran adquirir les entrades per internet al web de l’Ajuntament , a partir del 4 de juny. Es mantindrà la venda d’entrades a la mateixa Regidoria de Cultura i també una hora abans a taquilla.