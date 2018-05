Més de 19.000 tapes servides al Dtapes Torredembarra

En aquesta edició han participat 53 establiments i s'ha superat en més de 2.000 les tapes servides en relació l'any anterior

Actualitzada 30/05/2018 a les 09:46

La sisena edició del Dtapes Torredemborra 2018 ha finalitzat aquest 27 de maig amb més de 19.000 tapes servides. Aquesta xifra ha superat en més de 2.000 tapes a les servides el darrer any.Uns 35 establiments de restauració han servit un total de 19.156 tapes. La valoració d'aquesta edició ha estat molt positiva, per part de l'organització que ha anat a càrrec de les regidories de Turisme i de Comerç, Indústria i Activitats. Afirmen que aquest esdeveniment és una excel·lent iniciativa per la ciutat, ja que la dóna a conèixer i promociona als restaurants de la vila. A més fomenta el consum i potencia l'activitat econòmica durant els dies del Dtapes. Fins al pròxim dijous, 31 de maig a les 14 h, encara es podrà participar en el sorteig del concurs. Els consumidors han de tenir un mínim de 10 tapes en els segells per poder votar. Les butlletes amb les votacions es podran dipositar a la Regidoria de Turisme o a les urnes dels 53 establiments que han participat.