Les quatre campanes de l'església de Riudoms tornen a sonar juntes

Des de feia dos anys, tan sols tocava les hores una d’elles i, ara, s’han pogut recuperar tots els tocs

Actualitzada 29/05/2018 a les 20:40

Les quatre campanes de l’església de Sant Jaume, a Riudoms, tornen a sonar alhora. Feia molts anys que això no succeïa, i és que fins ara tan sols en sonava una, la Bonaventura, que marcava les hores. Les tres restants, la Jacoba –la més gran de totes–, la Sebastiana i la Immaculada, estaven silenciades de feia temps. Tal com recorda el rector de la parròquia, Mossèn Josep Mateu, «darrerament, en sonaven dos i, dos anys enrere, es va espatllar una i va quedar tan sols la Bonaventura sonant».El motiu d’aquest silenci ha sigut el deteriorament progressiu dels mecanismes, que s’han anat quedant obsolets amb el pas del temps i, per tant, les campanes van anar emmudint. Cada una d’elles té un to diferent, per la qual cosa, amb els mecanismes espatllats, era impossible fer els diferents tocs i només sonaven les hores. «Ara, amb totes les campanes en funcionament, s’han recuperat els tocs tradicionals, com l’Àngelus, les defuncions o els repics per a les festes solemnes, a més d’incorporar novament els quarts», explica Mateu, que destaca la bona rebuda que ha tingut la recuperació per part dels veïns de Riudoms. «La gent del poble ho demanava», afegeix el rector. De fet, el projecte va ser presentat en la consulta de participació ciutadana celebrada en el marc de la passada edició 2017 de la Fira de l’Avellana i es va situar entre els quatre guanyadors, amb una dotació de 1.000 euros «gràcies al suport de la gent», diu Mossèn Josep Mateu. En total, els treballs han suposat una inversió total de 20.000 euros, 1.000 dels quals corresponen a la subvenció de l’Ajuntament i, la resta, a la Diputació de Tarragona i a donacions de veïns del poble.El projecte ha suposat la col·locació d’un nou mecanisme i s’han canviat els jous de les campanes, passant de les antigues estructures de metall a les actuals de fusta, «que donen un so més brillant», destaca el rector de la parròquia de Sant Jaume.Amb aquests treballs ja realitzats, les quatre campanes sonen juntes des de fa tres mesos. «Des de llavors, la gent n’està molt contenta. Tot i això, a la nit, tan sols sonen les hores», destaca Mateu. D’aquesta manera, s’estalvien els quarts, amb l’objectiu de no molestar els veïns i respectar el descans.