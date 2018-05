La Guàrdia Civil intervé més de 2.200 pots de perfum falsificats

Es venien a diversos comerços de la província de Tarragona

Actualitzada 30/05/2018 a les 13:33

La Guàrdia Civil ha intervingut més de 2.200 pots de perfum falsificats que s'estaven venent a establiments de la provínccia de Tarragona.Concretament, eren 2.291 pots de perfum que utilitzaven il·lícitament per a la seva promoció noms i imatges de conegudes marques de perfumeria.Després de realitzar diverses inspeccions en matèria fiscal en comerços minoristes ubicats a diferents localitats de les comarques del Baix Ebre i de la Ribera d'Ebre, es va descobrir aquest comerç il·legal.En total, es van inspeccionar 10 comerços, on es van intervenir 1.463 pots de perfum, i es va prendre declaració als seus responsables. Arran d'aquests interrogatoris, van conèixer que a Cambrils hi havia un comerç majorista que es dedicava a la venda de producte de baix cost originaris d'Àsia, entre ells, la distribució de perfums. Li van intervenir tots els perfums i també van prendre declaració a l'home, de 60 anys, veí de Salou, responsable d'aquest comerç a Cambrils.