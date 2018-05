L'alcalde de Valls substitueix Elsa Artadi al càrrec

Actualitzada 30/05/2018 a les 12:35

El grup parlamentari de JxCat ha designat al vallenc Albert Batet com a nou portaveu, tal com han informat a l'ACN fonts de la formació independentista. L'alcalde de Valls, fins ara portaveu adjunt de JxCat, substituirà la nova consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, després dels canvis al nou Govern del president, Quim Torra. D'altra banda, JxCat manté Jordi Sànchez com a president del grup. Batet (Tarragona, 1979) és diputat parlamentari des del 2012, i alcalde de Valls des del 2008. Té carnet del PDeCAT però és considerat del sector crític amb la coordinadora general, Marta Pascal.