Es posaran pantalles de protecció per a motoristes a l'Arboç i a la C-14 de Salou a la Selva

Les obres, que realitzarà Territori a un total de 8 carreteres catalanes, començaran a finals d’any

Actualitzada 29/05/2018 a les 17:31

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha impulsat la licitació dels treballs per instal·lar elements de seguretat per a motoristes en nou carreteres arreu del territori per un import d’1,7 milions d'euros. Principalment, les tasques consistiran en la implantació de pantalles (faldons) de protecció en barreres metàl·liques existents i també es preveu la substitució de barreres o la instal·lació de nous trams de barreres metàl·liques amb faldons. En conjunt, s’actuarà en més de 26 quilòmetres de barreres.En els treballs també s’inclouen actuacions com la millora de sistemes de drenatge –mitjançant la formació de cunetes remuntables–, l’eliminació de possibles obstacles propers a la calçada, les millores de la senyalització vertical i horitzontal o la formació d’elements reductors de velocitat.Les carreteres sobre les quals s’actuarà s’han determinat a partir d’una anàlisi de l’accidentalitat en què s’han vist implicades motocicletes o ciclomotors durant els últims cinc anys. En concret, aquestes vies són BP-1417 (carretera de l’Arrabassada), BP-1503 (carretera de Rubí a Terrassa), BV-2115 (carretera de Vilanova i la Geltrú a l’Arboç), C-14 (carretera de Salou a Reus i la Selva del Camp), C-59 (carretera de Palau-solità i Plegamans a Caldes de Montbui), C-246a (travessera de Vilanova i la Geltrú) C-462 (carretera de Solsona a l’embassament de la Llosa de Cavall) i la GI-682 (carretera de Palafolls a Lloret de Mar i a Tossa de Mar).Aquesta actuació s’emmarca en els campanyes periòdiques de millora de la seguretat viària que porta a terme el Departament per disminuir l’accidentalitat del col·lectiu de motoristes. Les obres començaran a finals d’any i tindran un termini d’execució previst de quatre mesos.