Endesa instal·la proteccions per a l'avifauna a quatre línies elèctriques al Priorat

Es folraran elements a 17 torres que es troben als termes de Cornudella de Montsant i Ulldemolins per reduir el risc d'electrocució d'aus, amb una inversió de prop de 12.000 euros

Actualitzada 30/05/2018 a les 12:17

Endesa folrarà diversos elements de quatre línies de mitjana tensió del Priorat i col·locarà una estructura perquè s'hi puguin posar les aus. Aquesta actuació, que suposa una inversió de prop de 12.000 euros, d'una banda permetrà reduir el risc elèctric de l'avifauna i, d'altra banda, millorarà la qualitat del subministrament a dos municipis de la comarca que s'alimenten d'aquestes infraestructures. Des d'Endesa es destaca que aquestes accions demostren la política mediambiental de la companyia en matèria de protecció de l'avifauna, d'acord amb les indicacions dels Agents Rurals del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.En aquesta actuació, encarregada a una brigada especialitzada en treballs en tensió, es folraran aïlladors, cables i grapes de disset suports amb revestiments de silicona i carcasses aïllants i, en alguns casos, es renovaran les proteccions ja existents. D'aquesta manera, segons fonts de la companyia, s'evita que les aus rebin una descàrrega, ja sigui en posar-s'hi a sobre o en entrar en contacte per col·lisió. A més, per suggeriment dels Agents Rurals, en un dels suports s'instal·larà un element per tal que les aus puguin descansar a la torre. Malgrat que ja compta amb recobriments aïllants, en el passat va registrar algun incident amb rapinyaries, segons reconeix la companyia, en un comunicat. «Totes aquestes variacions en els suports permetran reduir el risc d'electrocució que tota infraestructura elèctrica té intrínsecament associada», conclou el text.A més de la destacada repercussió mediambiental –es tracta d’infraestructures properes a dos entorns naturals tan singulars com són el Parc Natural de la Serra de Montsant i les Muntanyes de Prades– aquesta actuació també millora, de retruc, la qualitat del subministrament elèctric a 5.016 clients que depenen d’aquestes línies, ja que els contactes d’aus amb infraestructures elèctriques poden suposar la interrupció del servei. En concret se’n beneficien clients de Cornudella de Montsant i Ulldemolins, al Priorat.Aquests treballs, que es duran a terme amb la col·laboració dels Agents Rurals de la comarca, responen a la política mediambiental de protecció de la biodiversitat de la Companyia al territori. Així, s’uneix la voluntat sostenible i de suport i protecció a l’avifauna, amb el compromís de servei als seus més de 4 milions de clients a Catalunya.