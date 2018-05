El Vendrell aposta per la formació de jutjes de línia de Tarragona 2018

Es desenvoluparà divendres i dissabte amb motiu de la 14a prova del Circuit Català

Actualitzada 29/05/2018 a les 20:53

El Vendrell acollirà aquest divendres i aquest dissabte unes jornades de formació de tot l’equip de jutges de línia per a la competició de bàdminton dels Jocs Mediterranis 2018, que es jugarà al pavelló del Vendrell del 23 al 26 de juny.Es tracta d’una formació englobada dins del projecte Voluntaris Tarragona 2018, i per tant, és gratuïta. El curs tindrà una durada total de quatre hores de formació teòrica, el divendres 1 de juny i una formació pràctica, el dissabte 2 de juny, durant la competició del Circuit català que es durà a terme al Pavelló del Vendrell.Les persones que el facin obtindran la titulació d’auxiliar de pista i assistiran els àrbitres internacionals de les competicions dels Jocs. Aquells que vulguin inscriure’s en aquesta formació poden contactar amb dtalavera@tarragona2018.cat o trucar al telèfon 977 194 156.Aquestes jornades de formació es desenvoluparan en el marc de la catorzena prova del Circuit Català de Bàdminton, que es realitzarà dissabte de nou del matí a set de la tarda al Pavelló Municipal del Vendrell.Organitzat pel Club Bàdminton El Vendrell i la Federació Catalana de Bàdminton (FECAB), amb la col·laboració del Consell Català i de l’Ajuntament del Vendrell, en aquest esdeveniment esportiu hi participaran diferents clubs de Catalunya en diferents categories i modalitats, com ara individual masculí, individual femení, dobles masculí, dobles femení i dobles mixtes, en diversos nivells.Des del Club Bàdminton Vendrell es mostren satisfets de poder acollir la prova en finalitzar el primer any de funcionament de l’entitat, des de la qual es treballa per potenciar i difondre aquest esport, encara molt desconegut pel gran públic. Un dels reptes amb què treballa el Club de cara al curs vinent és apropar el bàdminton de competició a les escoles i instituts del municipi.El regidor d’Esports, Ferran Trillas, es va mostra molt satisfet que el Vendrell aculli aquests propers dies dos importants esdeveniments relacionats amb el bàdminton i que serviran per ampliar l’oferta formativa en el món de l’esport.