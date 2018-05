El baríton Carlos Álvarez serà el padrí del festival líric Daurada Escena

Els concerts se celebraran entre el 14 de juny i el 12 de juliol

Arriba al Camp Tarragona la primera edició oficial de Daurada Escena, un festival líric internacional nascut al sud de Catalunya. Aquest compta amb un padrí d'honor de talla excepcional, el baríton malagueny Carlos Álvarez, figura mundial de l'bel canto.Artistes emergents com Carles Pachón, -guanyador l'any passat del Concurs Internacional de Cant Alfredo Kraus-, Marina Viotti, -guanyadora del Kattemburg 2017-, o Gemma Coma, -primer premi del Conservatori de París-, integren la columna vertebral de una proposta cultural que es nodreix de quatre concerts que es desenvoluparan entre el 14 de juny i el 12 de juliol a tres escenaris diferents (l'Orangerie de Clos Barenys Cambrils / Vila-seca, el Teatre Auditori de l'Hospitalet de l'Infant i el Teatre Metropol de Tarragona).Daurada Escena forma part de la programació cultural dels Jocs Mediterranis que se celebren enguany a Tarragona a partir del 22 de juny. El tercer concert, una Òpera Exprés amb les millors àries del Roberto Devereux de Donizetti, -seleccionades per Marc Sala i interpretades per Carles Daza, Laura Vila, Ximena Agurto, Viviana Salisi i el mateix Sala-, serà una de les primeres actuacions en la nova etapa del teatre Metropol.El concepte del Daurada Escena busca crear un espai de petit format -400 persones com a màxim- que permeti la interrelació entre els artistes i els assistents a les gales, així com un espai per a les relacions públiques i l'intercanvi cultural. En aquest context, dos dels concerts s'han dissenyat amb un sopar còctel post-gala, també com a excusa per degustar el millor de la cuina mediterrània.