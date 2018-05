Agents de paisà l'enxampen i intenta dissimular tirant la droga al terra

Actualitzada 30/05/2018 a les 12:04

Detingut un home a Vilallonga del Camp per traficar amb drogues. Els Mossos d'Esquadra van detenir el traficant, mentre era al carrer, aquest dilluns, amb una petita bossa de cocaïna a les mans i algunes més dins del seu vehicle. L'home, de 26 anys, de nacionalitat marroquina i veí de Vilallonga del Camp, va quedar detingut per un delicte contra la salut pública en la tipologia de tràfic de drogues. Segons informen fonts dels Mossos, els fets es van produir pels volts de quarts de quatre de la tarda al carrer Colom. Una patrulla de paisà va observar un home amb actitud nerviosa, com si esperés algú i que no parava de mirar cap ambdós costats del carrer, a la vegada que revisava el seu mòbil. Quan els mossos es van identificar com a policies, l'home va agafar la seva documentació de la butxaca i, dissimuladament, va llençar al terra una petita bosseta de color blanc lligada amb un filferro. Els agents van veure l'acció i van recuperar la bosseta que contenia cocaïna. Tot i això, l'home es va afanyar a dir-los que allò no era seu.Els mossos també van escorcollar el cotxe del sospitós on van localitzar tres embolcalls similars amagats al costat del canvi de marxes. Així mateix, també portava un total de 100 euros a la cartera fraccionats amb bitllets. En total, l'arrestat duia prop de 3 grams de cocaïna distribuïts en quatre bossetes. Davant d'aquests indicis, els agents van detenir-lo com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues. El detingut, amb dos antecedents per delictes contra la salut pública, va passar aquest dimarts a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Valls que va decretar la seva llibertat amb càrrecs.